Ibovespa sobe com apoio de Vale e balanços de Braskem e Magalu em foco

Na visão da equipe da Guide Investimentos, os encontros começam permeados por incertezas acerca do antecipado percurso de reduções nas taxas de juros nos Estados Unidos ao longo do ano, bem como uma possível alteração na forma de comunicação do BC do Brasil, em resposta à tenaz inflação dos serviços.

Nesta terça-feira, o BC japonês anunciou a primeira alta de juros em 17 anos, em uma decisão amplamente esperada.

Em Nova York, o S&P 500 cedia 0,19%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos cedia a 4,3084%, de 4,34% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,49%, a 61,81 reais, apoiada pela alta dos preços futuros do minério de ferro na China, atingindo seus níveis mais altos em quase uma semana. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 5,35%, a 827 iuanes (114,87 dólares) a tonelada, o maior valor desde 13 de março.

- BRASKEM PNA avançava 4,43%, a 22,87 reais, após a petroquímica divulgar prejuízo líquido de 1,57 bilhão de reais no quarto trimestre, queda de 8% sobre o resultado negativo de um ano antes e de 35% sobre o desempenho do período de julho a setembro do ano passado.