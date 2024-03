Lira defende regulamentação da reforma tributária no 1º semestre, terá conversa com Haddad

Ele exaltou a aprovação na semana passada pelos deputados do projeto de lei do "combustível do futuro", que prevê iniciativas para descarbonização da matriz de transportes.

Lira indicou que o foco da Câmara no momento está voltado agora para a aprovação do Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), que ele disse que pode ser votado na Casa ainda nesta terça.

O presidente da Câmara ainda afirmou que aguarda que o governo envie o projeto de lei para regulamentar o programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), criado a partir de medida provisória editada no final do ano passado.

O Mover busca ampliar as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimular a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística, prevendo um incentivo fiscal de 3,5 bilhões de reais em 2024 para que as empresas invistam em descarbonização e se enquadrem nos requisitos obrigatórios do programa.

