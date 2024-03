PEC das Igrejas deve ir à votação após governo costurar acordo para reduzir impacto

O acordo com o Congresso, onde a bancada evangélica tem mais de 200 deputados, vem em um momento em que o governo tenta aumentar a aproximação com esse segmento da sociedade, ainda resistente.

De acordo com as últimas pesquisas de opinião, que mostraram queda na aprovação do governo e do presidente Luiz Inácio Lula, a maior rejeição vem justamente dos evangélicos, a ponto de serem consideradas pelo governo ações específicas para aproximar o presidente desse grupo.

Lula, no entanto, rejeitou a ideia. Na última reunião ministerial, o presidente repetiu que não quer misturar religião com política e que as ações do governo são para a população como um todo.