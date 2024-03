Unidade do BTG na Colômbia emite US$63,9 mi em títulos no mercado colombiano

BOGOTÁ (Reuters) - A unidade colombiana do BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, emitiu títulos ordinários no mercado doméstico no valor de 248,25 bilhões de pesos (63,9 milhões de dólares), que serão utilizados para seu plano de crescimento, informou a bolsa de valores da Colômbia nesta terça-feira.

O banco emitiu os papéis com vencimento em dois anos e um rendimento de 9,82%, após receber demandas no valor de 818,62 bilhões de pesos (210,9 milhões de dólares), o que equivale a 4,09 vezes o montante oferecido.

"Os recursos obtidos nesta emissão estão focados no desenvolvimento do plano de crescimento do banco, contribuindo para alcançar os objetivos estratégicos de nossos clientes corporativos e, ao mesmo tempo, participar de transações que dinamizam o mercado de capitais no país", disse Juan Rafael Pérez, diretor executivo do BTG Pactual, em comunicado.