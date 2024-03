Vamos tem lucro líquido de R$195,5 mi no 4º tri

A empresa, que promoveu uma série de aquisições nos últimos meses, encerrou 2023 com uma alavancagem de 3,32 vezes, "que deve apresentar trajetória decrescente até o final de 2024", afirmou a Vamos no balanço. Um anos a relação dívida líquida sobre Ebitda era de 3,07 vezes.

Segundo a companhia, "há expectativa de crescimento em aproximadamente 15% no volume de novos licenciamentos de caminhões em 2024, o que deverá fomentar ainda mais o segmento de locação".

A frota da companhia encerrou 2023 com 45.727 ativos, um crescimento de 4,3% sobre 2022. Da frota total, 35.520 são caminhões e implementos. "A frota locada representa 91,2% do total, já muito próximo aos níveis mais normalizados de estoques de ativos disponíveis para locação", afirmou a empresa no balanço.