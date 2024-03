Ações da China e de Hong Kong sobem com melhora do sentimento

A China manteve as taxas primárias de empréstimo em sua definição mensal nesta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado, depois que o banco central deixou inalterada uma importante taxa de juros na semana passada em meio a alguns sinais de melhora na economia em geral.

O índice imobiliário do CSI300 caiu 0,1%, com a Vanke no centro das atenções já que o setor imobiliário do país continua a enfrentar dificuldades.

As ações de mídia subiram 3,4%, liderando os ganhos na China, com a Zhejiang Huace Film & TV Co avançando 20%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,08%, a 16.543 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,55%, a 3.079 pontos.