China mantém taxas primárias de empréstimos conforme esperado

Porém, qualquer corte acentuado pode pressionar o iuan e os bancos, cujas margens de juros líquidas vêm caindo desde o ano passado.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,95%.

Em uma pesquisa da Reuters com 27 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam manutenção das taxas.

Embora a produção industrial e as vendas no varejo da China tenham superado as expectativas no período de janeiro a fevereiro, o investimento imobiliário caiu 9% em relação ao ano anterior nos dois primeiros meses de 2024, após uma queda acentuada de 24% em dezembro. As vendas de imóveis também caíram.

O crescimento do crédito também desacelerou. Os empréstimos em iuanes cresceram 10,1% em fevereiro em relação ao ano anterior - o menor valor já registrado.

O banco central da China manteve na semana passada seu instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF). A taxa MLF serve como um guia para a LPR, que é definida por 20 bancos comerciais designados.