Diretor da Petrobras diz que projeto na Colômbia pode ter gás suficiente para exportação

O déficit de gás no país andino está crescendo, levando a mais compras de GNL e, possivelmente, a importações da Venezuela, se um gasoduto parado for consertado. Esse projeto de 40 milhões de dólares precisará de autorização do Departamento do Tesouro dos EUA, disse o CEO da Ecopetrol, Ricardo Roa, esta semana.

Mendes disse que, apesar do sucesso da exploração fora do Brasil, a empresa continuará a se concentrar na tentativa de encontrar novas fronteiras para o petróleo e o gás em sua bacia, incluindo a Margem Equatorial, sensível do ponto de vista ambiental.

"De acordo com alguns cenários, nossa produção atingirá o pico nos próximos 10 anos. Precisamos de novas descobertas", disse ele. "Algumas pessoas acham que o pré-sal vai durar para sempre. Não vai."

A Petrobras também continua buscando oportunidades de exploração na Guiana e no Suriname, disse Mendes.