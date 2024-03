Dólar tem forte queda e volta a ficar abaixo de R$5 após Fed

Quanto mais cedo o Fed começar a cortar os juros, maior fica o diferencial de juros entre Brasil e EUA, e, quanto maior esse diferencial, mais interessante fica o real para uso em estratégias de "carry trade". Nelas, toma-se empréstimos em país de juros baixos e se aplica esse dinheiro em mercados mais rentáveis, de forma que se lucra com a diferença de taxas.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informará sua decisão de política monetária no fim do dia, com os mercados fechados, e deve voltar a cortar a taxa Selic em meio ponto percentual, a 10,75%. Economistas estão atentos a possíveis mudanças na orientação da autarquia de manutenção do ritmo de cortes nas "próximas reuniões", de acordo com pesquisa da Reuters.