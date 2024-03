Fed ainda vê três cortes de juros em 2024 apesar de inflação persistente e economia mais forte

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada nesta quarta-feira, mas os formuladores de política monetária indicaram que ainda esperam reduzi-la em 0,75 ponto percentual até o final de 2024, apesar do progresso mais difícil do que o esperado em direção à meta de inflação de 2% do banco central dos Estados Unidos.

A nova declaração de política monetária do Fed descreveu a inflação como permanecendo "elevada", e as projeções econômicas trimestrais atualizadas mostraram expectativa mediana de que o núcleo do índice PCE, excluindo alimentos e energia, aumente a uma taxa de 2,6% até o final do ano, em comparação com os 2,4% das projeções divulgadas em dezembro.