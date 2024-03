Gestora Patria lança comercializadora de energia com aportes de R$120 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Patria Investimentos anunciou nesta quarta-feira sua entrada no mercado brasileiro de comercialização de energia elétrica com o lançamento da Tria Energia, com aportes de 120 milhões de reais realizados pela gestora e outros quatro sócios.

O foco inicial da Tria, criada em conjunto com um grupo de executivos bastante experientes no setor elétrico, será em "trading" de energia, produtos de crédito associados à energia e gestão de riscos.

A companhia chega ao mercado em um momento de reaquecimento das negociações de energia no ambiente de contratação livre, após um período de estagnação, e irá se beneficiar da experiência do Patria em produtos financeiros e na expertise dos demais sócios no "trading" de energia.