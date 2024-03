Haddad diz que apresentará proposta a governadores para dívidas de Estados na semana que vem

Castro afirmou que disse a Lula que o Estado pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para rediscutir a dívida, mas disse que o presidente pediu que aguardasse até o dia 26, quando Haddad levaria aos demais governadores as propostas defendidas pelo Rio do Janeiro em mais uma rodada de negociação.

"Ficamos de esperar até o dia 26 e voltar a conversar se, inclusive, a ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. Se talvez, em uma seara como o Supremo, pudéssemos, através de acordo judicial, fazer chegar a consensos, que às vezes na esfera administrativa não são possíveis", disse Castro em entrevista a jornalistas após a reunião.

Questionado sobre se, na reunião, foi discutido qual será o índice de correção a ser utilizado, com jornalistas levantando a possibilidade de que seja o IPCA acrescido de um percentual adicional de aproximadamente 4%, Castro respondeu que esse ponto não entrou na pauta. Ele afirmou que, diferente de outros Estados, o Rio não se baseará apenas em indexadores futuros, mas também no que está "para trás" em relação à revisão do regime de recuperação fiscal.

Na semana passada, em discurso no Rio Grande do Sul, com a presença do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), também interessado na renegociação da dívida, Lula assegurou que seu governo está "determinado" a sentar com os governadores para discutir as dívidas dos entes com a União para dar aos governos estaduais "o direito de respirar".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Victor Borges, em Brasília Edição de Pedro Fonseca e Luana Maria Benedito)