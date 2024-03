Ibovespa fecha em alta após Fed manter projeção de 3 cortes nos juros este ano

- PETROBRAS PN avançou 1,75%, a 36,70 reais, mesmo em dia de queda dos preços do petróleo no exterior. A companhia pagava nesta quarta-feira a segunda parcela dos dividendos referentes ao balanço de 30 de setembro do ano passado. Fontes do governo também afirmaram à Reuters que o Ministério da Fazenda vai insistir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que dê aval ao comando da Petrobras para a distribuição aos acionistas de dividendos extraordinários inicialmente retidos pela companhia. No setor, PETRORECONCAVO ON perdeu 1,15%, PRIO ON encerrou com declínio de 3,58% e 3R PETROLEUM ON subiu 0,93%.

- VALE ON fechou com variação positiva de 0,67%, a 61,81 reais, com os futuros do minério de ferro ampliando a alta na China, em meio a crescentes expectativas de uma retomada da produção entre as siderúrgicas naquele país. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com alta de 1,23%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,20%, a 34,80 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 1,27%, a 14,30 reais.

- GRUPO SOMA ON valorizou-se 7,29%, a 7,51 reais, em sessão positiva para ações de empresas sensíveis à economia doméstica, endossadas pelo alívio nas taxas dos DIs, com o índice do setor de consumo fechando em alta de 2,31%.

- INFRACOMMERCE ON, que não está no Ibovespa, recuou 13,33%, a 1,04 real, após a companhia reportar o resultado do último trimestre do ano passado com prejuízo líquido de 110,2 milhões de reais, acima da perda de 71,5 milhões um ano antes. O desempenho foi afetado pelo resultado financeiro, que ficou negativo em 97,8 milhões de reais.