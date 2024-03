Ibovespa tem alta modesta com Braskem em destaque antes do Fed

- VALE ON caía 0,36%, a 61,18 reais, mesmo com os futuros do minério de ferro ampliando a alta na China, em meio a crescentes expectativas de uma retomada da produção entre as siderúrgicas naquele país. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com alta de 1,23%.

- PETROBRAS PN recuava 0,14%, a 36,02 reais, em dia de queda dos preços do petróleo no exterior, onde o contrato do barril de Brent, usado como referência pela companhia, cedia 1,17%, a 86,36 dólares. A companhia paga nesta sessão a segunda parcela dos dividendos referentes ao balanço de 30 de setembro do ano passado. No setor, PETRORECONCAVO ON perdia 2,39%, PRIO ON apurava declínio de 2,58% e 3R PETROLEUM ON caía 1,1%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,14%, a 34,68 reais, enquanto BRADESCO PN subia 0,35%, a 14,17 reais.