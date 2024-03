Minério de ferro amplia ganhos em Dalian com esperanças de melhora da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram seus ganhos para a terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, apoiados pelas crescentes expectativas de uma onda de retomada da produção entre as siderúrgicas da China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,23%, a 823,5 iuanes (114,39 dólares) a tonelada.

A produção de metais quentes, bastante utilizada para medir a demanda de minério, pode mostrar algum aumento esta semana, disseram analistas da Chaos Ternary Futures em nota, acrescentando que a crescente competitividade de custo do minério após uma queda significativa de preço provavelmente aumentará seu apelo.