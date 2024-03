MP denuncia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro e uso de documento falso, diz O Globo

Em agosto do ano passado, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu um telefone celular e outros pertences pessoais de Jair Renan em uma operação que investigava o cometimento de crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

O inquérito da polícia apontou como suspeitas declarações de faturamento da empresa, com as quais o filho de Bolsonaro e seu sócio Maciel Alves buscavam lastro para empréstimos bancários, segundo o jornal.

No relatório final do caso, os investigadores afirmam que "não há dúvidas de que as duas declarações de faturamento apresentadas ao banco são falsas", segundo a reportagem, que acrescenta que Jair Renan e Alves conseguiram pelo menos três empréstimos.

O Globo diz que Jair Renan afirmou em depoimento não reconhecer suas assinaturas nas declarações de faturamento supostamente falsas e negou ter requisitado empréstimos, mas que perito, testemunhas e até imagens de seu login no aplicativo bancário contrariam essa posição.

O jornal diz ainda que o advogado do filho do presidente, Admar Gonzaga, afirmou que não comentaria o caso na ocasião do indiciamento por se tratar de caso sigiloso. Já o advogado de Alves disse que seu cliente "com certeza" seria absolvido.

A Reuters não conseguiu contactar a defesa de Jair Renan nesta quarta-feira.