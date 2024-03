Allos mantém estratégia ativa em gestão de portfólio, vê mais vendas do que aquisições em 2024

"Esperávamos uma desalavancagem mais forte devido a fusões e aquisições recentes (o que pode ser compensado pela distribuição de dividendos, recompra de ações e/ou investimentos em expansões e reformas adiadas em 2023, os quais ainda precisamos entender melhor)", disseram os analistas do BTG Gustavo Cambauva e Elvis Credendio.

No último trimestre do ano passado, a relação dívida líquida sobre Ebitda da companhia foi de 2 vezes, um pouco abaixo do projetado, "em função do recebimento de recursos provenientes dos desinvestimentos concluídos ao final de 2023", disse a Allos em balanço.

Questionada sobre eventuais opções para conciliar a forte geração de caixa esperada com a previsão de alavancagem um pouco acima do esperado, a diretora financeira da Allos, Daniella Guanabara, não descartou um novo programa de recompra de ações.

"A gente também tem, com esse 'guidance', uma flexibilidade para pensar, inclusive, em um segundo programa de recompra. Acho que é uma boa prática de mercado", afirmou Guanabara.

Em teleconferência de resultados nesta quinta-feira, Sales avaliou o ano de 2023 como positivo, afirmando que a empresa conseguiu entregar os números prometidos antes da fusão, além de reduzir o custo da dívida de forma mais rápida que o esperado.

"Aproveito para destacar o caso da Helloo, do ponto de vista de mídia 'out of home' (OOH), que a gente espera que seja algo, no ano que vem já, 2025, próximo a 300 milhões de reais em receita para a companhia", acrescentou, referindo-se à empresa de comercialização de mídia adquirida pela brMalls em 2021.