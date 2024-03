Arrecadação federal tem alta real de 12,3% em fevereiro e atinge recorde para o mês

Relatório a ser divulgado na sexta-feira pela equipe econômica deve indicar que as projeções oficiais para as contas federais no ano estão próximas do déficit zero, dentro do teto da margem de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em entrevista à imprensa, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, destacou o papel das medidas arrecadatórias que o governo conseguiu aprovar no Congresso.

"O resultado bem superior ao do ano anterior decorre de uma conjunção de fatores, majoritariamente o desempenho da atividade, mas também o conjunto de medidas adotadas no intuito de incrementar a arrecadação", disse.

Segundo ele, ainda é preciso aguardar para avaliar o efeito de medidas como mudanças na tributação de fundos offshore, alteração no mecanismo de Juro sobre Capital Próprio, regras para subvenções e taxação de apostas esportivas.

Apesar da trajetória positiva dos dados, o mercado ainda está longe de acreditar no objetivo fiscal do governo, apostando em um déficit primário de 0,75% do PIB neste ano, segundo o mais recente boletim Focus do Banco Central.

Em fevereiro, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, tiveram alta real de 11,95% sobre o mesmo mês de 2023, a 179,021 bilhões de reais. No acumulado do ano houve alta ajustada pelo IPCA de 8,98%, a 441,896 bilhões de reais, informou o órgão.