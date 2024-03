Banco central da China diz que tem espaço para reduzir ainda mais compulsório

Por Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - A China tem espaço para reduzir ainda mais o depósito compulsório dos bancos, conhecido como RRR, entre outras ferramentas de política à sua disposição, disse um vice-diretor do banco central do país nesta quinta-feira, destacando as expectativas do mercado em relação a mais medidas de flexibilização para impulsionar a economia.

A segunda maior economia do mundo começou o ano em uma base sólida, oferecendo algum alívio aos formuladores de políticas, que tentam reforçar a confiança e o crescimento em meio à persistente fraqueza do setor imobiliário.