Banco da Inglaterra vê a economia "se movendo na direção certa" para cortes nos juros

LONDRES (Reuters) - A economia britânica está "se movendo na direção certa" para que o Banco da Inglaterra comece a cortar a taxa de juros, disse o presidente Andrew Bailey enquanto dois de seus colegas retiraram o voto a favor de aumento dos custos de empréstimos.

As autoridades do Banco da Inglaterra votaram nesta quinta-feira por 8 a 1 para manter os custos dos empréstimos em 5,25%, o maior valor em 16 anos, com a mudança de posição de dois membros que haviam defendido taxas mais altas anteriormente.

A maioria dos economistas consultados pela Reuters esperava que um membro do Comitê de Política Monetária continuasse votando a favor de um aumento na taxa de juros.