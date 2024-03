BC da Suíça faz corte inesperado nos juros e sai à frente de pares globais

A decisão do banco central suíço, seu primeiro corte de juros em nove anos, foi a primeira de um dia movimentado para os bancos centrais da Europa, com o Banco da Inglaterra também anunciando sua decisão.

A decisão pegou os mercados de surpresa, fazendo com que o franco suíço atingisse o menor valor em oito meses em relação ao euro e os rendimentos dos títulos do governo suíço caíssem, ao mesmo tempo em que impulsionou as ações listadas em Zurique.

A maioria dos analistas consultados pela Reuters esperava que o banco central, geralmente conservador, mantivesse os juros em 1,75% e esperasse pelo menos mais três meses antes de agir.

A medida foi tomada depois que a inflação suíça caiu para 1,2% em fevereiro, o nono mês consecutivo em que os aumentos de preços ficaram dentro da faixa da meta de 0% a 2%.

"O afrouxamento da política monetária foi possível porque a luta contra a inflação nos últimos dois anos e meio tem sido eficaz", disse Jordan a repórteres, observando como a inflação suíça tem se mantido abaixo de 2% por vários meses.

"De acordo com nossa nova previsão, é provável que a inflação também permaneça nessa faixa nos próximos anos."