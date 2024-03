Conselho da Petrobras aprova enquadramento de Prates e outros para membros do colegiado

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Petrobras aprovou o enquadramento do presidente-executivo da companhia, Jean Paul Prates, e outros executivos da empresa para indicação como membros do colegiado, segundo documento da estatal divulgado ao mercado na madrugada desta quinta-feira.

"O conselho de administração, sem a participação dos respectivos membros do conselho na análise de seus próprios nomes, por unanimidade, acolheu e acompanhou integralmente as análises", afirmou a empresa em certidão de reunião realizada no dia 11 deste mês.

Além de Prates, os nomes aprovados como membros não independentes do conselho foram: Pietro Mendes, Bruno Moretti, Rosangela Torres e Vitor Saback. Como membros independentes foram enquadrados Ivanyra Correia, Renato Galuppo e Sergio Rezende.