Diretora-gerente do FMI pede independência de BCs em meio a pressões por corte de juros em ano eleitoral

"Estão crescendo os pedidos de cortes nas taxas de juros, mesmo que prematuros, e é provável que se intensifiquem quando metade da população mundial votar este ano", disse Georgieva.

"Os riscos de interferência política na tomada de decisões dos bancos e nas nomeações de pessoal estão aumentando. Os governos e os bancos centrais devem resistir a essas pressões", acrescentou.

Ela disse que o sucesso dos bancos centrais em evitar um colapso financeiro global durante a pandemia da Covid-19 foi rapidamente seguido por um aperto monetário para reduzir a inflação. Ambos os esforços foram uma função de sua independência e da credibilidade que vem junto com isso.

Por outro lado, Georgieva disse que, durante o período de alta inflação da década de 1970, os bancos centrais não tinham mandatos claros para priorizar a estabilidade de preços, nem leis claras que protegessem sua autonomia e, como resultado, eram frequentemente pressionados por políticos a reduzir as taxas de juros.

Ela citou uma pesquisa do FMI que mostra que, entre 2007 e 2021, os bancos centrais com fortes índices de independência foram mais bem-sucedidos em manter as expectativas de inflação sob controle.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o banco central dos EUA ainda estava no caminho certo para três cortes nas taxas de juros este ano, mas o momento dependia de as autoridades do Fed se tornarem mais confiantes de que a inflação estava diminuindo em direção à meta de 2%, mesmo com a economia superando as expectativas.