Fazenda sugere que pressão de mercado de trabalho aquecido na inflação de serviços está menor

O documento afirma ainda que os preços da categoria intensiva em trabalho têm subido, o que pode estar relacionado à política de valorização do salário mínimo, “embora não explique, isoladamente, a elevação mais recente da inflação de serviços subjacentes”.

A pasta também argumentou, por outro lado, que os reajustes do piso nacional estimulam o aumento da participação no mercado de trabalho, o que poderia aliviar pressões salariais.

O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de quarta-feira, quando a taxa básica de juros foi reduzida para 10,75% ao ano, não mencionou diretamente as pressões do mercado de trabalho sobre a inflação de serviços.

O BC disse apenas que as medidas de inflação subjacente, como um todo, se situaram acima da meta de inflação nas divulgações recentes. É possível que uma abertura na análise do setor seja apresentada na ata do Copom a ser divulgada na próxima terça-feira.