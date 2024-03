Governo mantém projeção de alta do PIB de 2024 em 2,2%, vê inflação ligeiramente menor

As projeções SPE seguem mais otimistas que as do mercado, que aposta em uma alta do PIB de 1,8% neste ano e 2,0% em 2025, segundo o mais recente boletim Focus do Banco Central. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9%, ajudado por uma safra recorde de grãos e forte resultado das indústrias extrativas, com destaque para petróleo e minério de ferro.

De acordo com a SPE, apesar da manutenção de suas previsões para a atividade, houve revisão nas estimativas de PIB por setor produtivo, com arrefecimento da agropecuária contrabalanceado por avanços em serviços e indústria.

“O setor (da indústria) deverá ser impulsionado pela recuperação da produção manufatureira e da construção, com reflexo nos investimentos pela ótica da demanda”, disse em nota, enfatizando que o crescimento de 2024 deve ser “mais equilibrado” neste ano.

A pasta ainda espera uma alta de 2,5% do PIB de 2026 em diante, enfatizando que para sustentar esse ritmo de expansão, “serão fundamentais as medidas que vêm sendo promovidas pelo governo”, como a reforma tributária, iniciativas microeconômicas e estímulos ao investimento.

A atualização oficial dos dados elaborados pela SPE serve como base para que o governo revise a estimativa para a trajetória de suas receitas e despesas e projete se deve cumprir as regras fiscais para o ano, já que o desempenho da economia influencia a arrecadação de impostos.

O documento com os prognósticos fiscais será divulgado pela equipe econômica na sexta-feira e, segundo informaram fontes do governo à Reuters, deve ser apontada uma necessidade de bloqueio de 2,9 bilhões de reais para compensar gastos maiores que o esperado, enquanto as receitas mostram boa performance.