Ibovespa fecha em queda com Petrobras; Cogna desaba

- ALLOS ON recuou 0,97%, a 24,63 reais, mesmo após aumento de 30,5% no lucro líquido no quarto trimestre do ano passado. A companhia ainda divulgou previsões e revisou a projeção de sinergias com a união entre BrMalls e Aliansce Sonae a 210 milhões de reais anuais até o final do ano de 2028.

- VALE ON fechou em baixa de 0,24%, a 61,66 reais, revertendo a alta de parte da sessão, quando chegou a 62,63 reais, seguindo os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,72%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,03%, a 34,44 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 1,12%, a 14,14 reais.

- VIVARA ON despencou 7,88%, a 24,65 reais, após resultado com alta na receita líquida no último trimestre do ano passado, mas piora em margens, enquanto permanecem dúvidas sobre a recente troca no comando. Desde o anúncio da substituição do CEO, no final da última sexta-feira, o papel perdeu quase 20%.

