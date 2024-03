Nova orientação do BC não impede corte adicional de 0,50 p.p., mas pode aumentar chance de desaceleração no ciclo

"Num geral, faz sentido aumentar os seus graus de liberdade, dada a fase do ciclo de afrouxamento e a maior incerteza... Apesar da orientação futura, não esperamos uma alteração na flexibilização total ou um abrandamento do ritmo", disseram David Beker, chefe de economia e estratégia para Brasil, e Natacha Perez, economista para Brasil, do Bank of America, que estimam taxa Selic terminal de 9,50%.

"Cabe destacar que o Comitê sinalizou que o cenário-base não se alterou substancialmente, dando a entender que o atual plano de voo ainda pode ser executado", argumentou a equipe macroeconômica da Genial Investimentos, que manteve projeções de cortes da Selic de 0,50 ponto percentual nas duas próximas reuniões e um corte final de 0,25 ponto em julho, a 9,5%.

Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú, foi na mesma linha: "o Copom afirmou que seu cenário não mudou e manteve sua projeção de inflação para 2025. Isso sugere, pelo menos no momento, uma taxa terminal inalterada", disse ele, que tem como projeção juros a 9,25% ao final de 2024.

O Banco Central informou em seu comunicado que, em seu cenário de referência, a estimativa para a inflação segue em 3,5% para 2024 e 3,2% para 2025.

No início do mês, o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, já havia dito em evento que mudanças no guidance "não necessariamente significam uma correlação com a taxa de juros terminal", e que o Copom estava ganhando tempo para "ver como as coisas vão se desdobrar".

Parte dos economistas aponta que o balanço de riscos está se deslocando no sentido de uma desaceleração do ritmo de cortes ser mais provável do que uma intensificação, o que poderia eventualmente levar a aumentos nas projeções das grandes instituições financeiras para a Selic --embora esse ainda não seja o caso.