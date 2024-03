Petrobras recebe indicações da União e minoritários para conselho de administração

Os empregados da Petrobras elegeram para o conselho Rosangela Buzanelli Torres, ainda a ser referendada na assembleia.

Conforme as políticas de governança interna da Petrobras, as indicações são submetidas à análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do comitê de elegibilidade e do conselho de administração.

(Por Letícia Fucuchima)