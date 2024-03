Petrobras vê eólicas offshore no Brasil só daqui a 10 anos, diz gerente

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras avalia que os primeiros projetos de energia eólica offshore do Brasil só devem iniciar operações daqui a no mínimo 10 anos, disse nesta quinta-feira o gerente executivo de gestão integrada de transição energética da estatal, Cristiano Levone.

"Estamos para colocar daqui a 10, 15 anos. Se não fizer nada agora, perdemos tempo", afirmou o executivo, durante evento da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia.

Ele disse ainda que os estudos da Petrobras para projetos de eólica offshore seguem a todo vapor, sendo que dois projetos-piloto devem ser desenvolvidos nos próximos anos no litoral do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte.