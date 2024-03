Startup IBBX mira em R$1 bi em contratos para acabar com cabos e baterias

A IBBX também desenvolveu um protocolo de comunicação proprietário que permite que seus dispositivos conversem com os aparelhos que estão monitorando. O protocolo permite o acionamento dos dispositivos da empresa cujo núcleo é semelhante a um microchip que pode ser adaptado dependendo da função pretendida pelo usuário, incluindo captura de movimentação de gado no campo, por exemplo.

Segundo Destro, um sistema comum de IoT numa fábrica exige investimento de 40 mil reais enquanto a solução da IBBX custa 350 reais por dispositivo com a cobrança de uma assinatura mensal de até 200 reais.

A empresa tem cerca de 90 clientes no Brasil e entre eles estão grandes empresas, incluindo a fabricante de motores MWM, controlada pela Tupy, e a produtora de nãotecidos Fitesa, que levou a solução para suas operações nos Estados Unidos, disse Destro.

A produção dos componentes é feita na Ásia e a montagem dos dispositivos é feita no Brasil por fabricantes terceirizados, disse o executivo. A companhia começou com 12 funcionários e atualmente conta com uma equipe de 72 pessoas focadas em pesquisa e desenvolvimento, incluindo dispositivos pessoais e residenciais que a empresa pretende atender com a consolidação de seus negócios no segmento de IoT, algo que a empresa vai se concentrar nos próximos dois anos.

"Um IoT hoje consome em média duas pilhas AA por ano. Estamos falando de 93 gramas de lixo tóxico. Como são 125 bilhões de dispositivos em operação no mundo até 2030, serão 250 bilhões de baterias descartadas no meio ambiente", disse Destro, cuja empresa tem como mote "livrar a humanidade de cabos e baterias" e citando dados da companhia de pesquisa de mercado IHS Markit.

"Isso é insustentável...Mas temos que achar uma maneira de melhorá-las e nada melhor que pegar uma energia que hoje é perdida e reciclá-la para movimentar esses dispositivos."