Usuários do Reddit expressam ceticismo sobre estreia estelar da rede social em Wall Street

Adquirir a opção put dá aos traders direito de vender o papel a um preço fixo, ganhando dinheiro se o preço de mercado da ação cair.

As ações do Reddit subiram 48% em sua primeira sessão em Wall Street, encerrando a 50,44 dólares cada.

A sua estreia estelar -- em preparação há mais de dois anos -- é o mais recente sinal de melhoria no apetite dos investidores por IPOs, após uma alta nas taxas de juros em 2022 trazer consigo aversão ao risco.

Excepcionalmente, o Reddit reservou 8% das ações da oferta para usuários e moderadores de seu site, determinados membros do conselho e amigos e familiares de seus funcionários e diretores.

Mas os comentários recentes no Reddit sobre o IPO concentraram-se fortemente na falta de rentabilidade do site desde o seu lançamento em 2005.

"Acabei não participando do IPO. Não sei o suficiente sobre os planos da empresa para realmente ganhar dinheiro investindo nisso", comentou o usuário atdharris no fórum "stocks" do Reddit, que conta com 6,6 milhões de usuários.