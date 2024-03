Vendas de moradias usadas nos EUA atingem máxima em um ano em fevereiro

As revendas de casas são contadas no fechamento de um contrato. As vendas em fevereiro provavelmente refletiram os contratos assinados nos dois meses anteriores. A recuperação ocorreu apesar de uma queda nas vendas pendentes de moradias em janeiro.

O estoque de imóveis subiu 5,9%, para 1,07 milhão de unidades no mês passado. Houve um aumento de 10,3% em relação a um ano atrás.

"A oferta adicional de moradias está ajudando a satisfazer a demanda do mercado", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

A taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos recuou nas últimas semanas, depois de flertar com o nível de 7% no final de fevereiro, de acordo com dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Na quarta-feira, o Federal Reserve manteve sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, mas indicou que ainda espera reduzi-la em 0,75 ponto percentual até o final do ano.

(Reportagem de Lucia Mutikani)