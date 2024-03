Ações da China caem com iuan mais fraco e fluxos de saída

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,01%, com seu subíndice do setor financeiro em queda de 1,11%, o setor de bens de consumo básicos caindo 1,29%, o índice imobiliário recuando 1,68% e o subíndice do setor de saúde perdendo 1,35%.

O índice de Xangai caiu 0,95%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 2,16%.

