Ações da Nike caem após projeção anual decepcionante

Por Savyata Mishra

(Reuters) - As ações da Nike caíam 8% nesta sexta-feira, depois que a fabricante do Air Jordan afirmou prever vendas mais baixas no primeiro semestre, à medida que substitui estilos mais antigos por tênis mais modernos.

A Nike planeja reduzir o fornecimento de calçados clássicos, como o Air Force 1 e o Pegasus, para focar na revitalização de sua categoria de tênis de corrida, assim como nos próximos lançamentos, incluindo o Air Max Dn, disse o diretor financeiro da companhia, Matt Friend, na quinta-feira.