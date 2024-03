Cemig tem lucro 34,1% maior no 4ºtri

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Cemig alcançou 2,45 bilhões de reais no trimestre, com alta de 24,5% em base anual, e encerrou o ano passado em 8,08 bilhões de reais, 16,6% superior ao de 2022.

Em relatório que acompanha o balanço, a Cemig destacou o desempenho de sua distribuidora de energia no último trimestre, com aumento de 5% do volume de energia distribuida e performance melhor que os parâmetros regulatórios em custos, Ebitda e perdas de energia.

A comercialização de energia registrou crescimento de 32,6% do Ebitda ajustado garantido por uma "estratégia diferenciada e margem mais elevada".

"Em 2023, investimos o expressivo montante de 4,8 bilhões de reais, destacando-se o nosso investimento no negócio de distribuição, cerca de 3,34 bilhões de reais, que serão incorporados na Base de Remuneração Regulatória (BRR) na próxima revisão tarifária, mas com efeitos positivos imediatos no crescimento do mercado e qualidade do atendimento aos nossos clientes", disse a Cemig.