Confiança do consumidor no Brasil melhora em março pela 1ª vez no ano, mostra FGV

A confiança dos consumidores brasileiros aumentou em março pela primeira vez neste ano, mostraram dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês alta de 1,6 ponto, chegando a 91,3 pontos, após duas quedas seguidas.

"A alta da confiança dos consumidores foi motivada pela melhora de todos os quesitos que compõem o indicador, com exceção ao de intenção de compra de bens duráveis que recuou fortemente no mês. Esse é o primeiro resultado positivo do ano, elevando o indicador de um nível pessimista para moderadamente pessimista, acima dos 90 pontos", ressaltou em nota Anna Carolina Gouveia, economista do FGV Ibre.