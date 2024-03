Dólar segue exterior e avança antes de série de comentários de autoridades do Fed

"O dólar está em alta globalmente, e a situação não é diferente em relação ao real brasileiro, onde a valorização é um pouco mais consistente", disse Diego Costa, chefe de câmbio para Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

Nesta manhã, o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, subia 0,28%, a 104,280.

"Investidores estão à procura de orientações nos discursos dos representantes dos bancos centrais, enquanto aguardam a divulgação das atas das últimas decisões de política monetária, nas quais poderemos obter uma compreensão mais clara dos motivos por trás da última decisão e das perspectivas futuras."

Em fala nesta sexta-feira, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não fez quaisquer comentários sobre as perspectivas para as taxas de juros, de forma que o foco passava a outras autoridades do banco central que falarão ao longo da sessão: o vice-chair, Philip Jefferson; o vice-chair para supervisão, Michael Barr; o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic; e a diretora Michelle Bowman.

Na véspera, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o número de pessoas que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, sugerindo que o crescimento do emprego permaneceu forte em março. Ao mesmo tempo, dados de PMI mostraram que a atividade empresarial dos Estados Unidos manteve-se estável em março, mas os preços aumentaram de forma generalizada, sugerindo que a inflação pode permanecer elevada.

"Estes números sinalizam a força da economia americana", disse a Levante Investimentos em nota a clientes.