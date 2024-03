É cada vez mais provável que o BCE corte os juros até meados do ano, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu pode estar em posição de cortar as taxas de juros antes do recesso de verão, possivelmente em junho, já que a inflação está voltando para a meta de 2%, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.

Os comentários colocaram Nagel a uma longa lista de autoridades que aparentemente defende um corte em junho e sugerem que o BCE será o segundo grande banco central depois do suíço a começar a desfazer a série recorde de aumentos nos juros.

"Está aumentando a probabilidade de vermos o primeiro corte nas taxas antes das férias de verão", disse Nagel em um webcast da MNI.