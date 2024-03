FedEx sobe em negociações pré-mercado com aumento de lucros e margens na unidade Express

A empresa também informou na quinta-feira que planeja recomprar ações no valor de 500 milhões de dólares no trimestre atual, com seu conselho aprovando um novo programa de recompra de ações no valor de 5 bilhões de dólares.

A margem operacional da Express aumentou 2,5% no trimestre fiscal de fevereiro, ante 1,2% no ano anterior.

"A FedEx atingiu todas as notas altas desta vez, com menor despesa de capital, um programa de recompra recarregado e uma surpresa na Express em relação às baixas expectativas", disseram os analistas do J.P.Morgan em uma nota.

A empresa também ajustou sua previsão de lucro anual e agora espera ganhos na faixa de 17,25 a 18,25 dólares por ação, em comparação com sua previsão anterior de 17 a 18,50 por ação.

O lucro ajustado para o trimestre encerrado em 29 de fevereiro subiu para 966 milhões de dólares, ou 3,86 dólares por ação, superando a estimativa média dos analistas em 41 centavos de dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

Os investidores têm insistido com o presidente-executivo da FedEx, Raj Subramaniam, para que aumente a lucratividade da Express em meio às negociações de renovação de contrato com o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS, na sigla em inglês) e às discussões trabalhistas em andamento com seus pilotos.