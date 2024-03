Ibovespa fecha em queda com Casas Bahia e Magalu entre maiores baixas; Embraer sobe

"E, com isso, seguimos no mesmo cenário das últimas semanas, sem tendência e negociando dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos", acrescentaram.

DESTAQUES

- CASAS BAHIA ON desabou 12,93%, a 6,80 reais, tendo no radar a divulgação do balanço do último trimestre de 2023 na segunda-feira, após o fechamento do mercado. No setor, MAGAZINE LUIZA ON recuou 3,52%, a 1,92 real, em meio à conclusão do aporte de 1,25 bilhão de reais por controladores e acionistas minoritários para fortalecer a estrutura de capital da companhia e à proposta de grupamento de ações na proporção de 10 para 1 que será avaliada em assembleia.

- MARFRIG ON fechou em queda de 6,60%, a 9,62 reais, após a National Beef Packing Company, uma das quatro maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos, controlada pela brasileira, informar que suspendeu a produção em sua fábrica em Liberal, Kansas, pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira.

- B3 ON caiu 3,23%, a 12,00 reais, pesando negativamente no Ibovespa, tendo no radar relatório de analistas do Bradesco BBI cortando a recomendação das ações para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 18 para 14 reais. Eles também diminuíram a previsão para o lucro líquido da empresa de infraestrutura de mercado financeiro neste ano em 10%, a 4,8 bilhões de reais, atribuindo a decisão principalmente a volumes aquém das expectativas.

- EMBRAER ON disparou 7,93%, a 33,35 reais, nova máxima de fechamento, endossada por relatório de analistas do JPMorgan, que reiteraram a recomendação "overweight" para as ações e elevaram o preço-alvo dos papéis de 28 para 51 reais - excluindo a contribuição da Eve, fabricante de aeronaves elétricas controlada pela Embraer. O papel já acumula em 2024 uma valorização de 48,95%.