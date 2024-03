CORREÇÃO-Ibovespa recua com Marfrig e B3 entre maiores quedas; Sabesp sobe

- B3 ON caía 2,26%, a 12,12 reais, tendo no radar relatório de analistas do Bradesco BBI cortando a recomendação das ações para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 18 para 14 reais.

- SABESP ON avançava 3,58%, a 81,56 reais, após mostrar alta de 84,7% no lucro líquido no quarto trimestre, para 1,19 bilhão de reais, em um desempenho acima que o esperado pelo mercado sobre o mesmo período de 2022. Investidores continuam na expectativa acerca da privatização da companhia de saneamento básico paulista.

- EMBRAER ON subia 4,76%, a 32,37 reais, endossada por relatório de analistas do JPMorgan, que reiteraram a recomendação "overweight" para as ações e elevaram o preço-alvo dos papéis de 28 para 51 reais - excluindo a contribuição da Eve, fabricante de aeronaves elétricas controlada pela Embraer.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 2,01%, a 1,95 real, após o conselho de administração da varejista propor grupamento de ações na proporção de 10 para 1, o que será deliberado em assembleia geral extraordinária. A companhia também homologou aumento de capital de 1,25 bilhão de reais.

- CEMIG PN valorizava-se 0,91%, a 12,17 reais, após a companhia elétrica reportar lucro líquido de 1,88 bilhão de reais no quarto trimestre, um aumento de 34,1% em relação ao verificado em igual período do ano anterior, puxado por bons desempenhos da distribuidora de energia e da área de comercialização.

- VALE ON caía 0,65%, a 61,26 reais, mesmo com mais um dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,50%, a 844 iuans (116,79 dólares) a tonelada, com um aumento semanal de 6,1%.