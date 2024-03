Minério de ferro deve ter ganho semanal com melhora das perspectivas de demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro tiveram comportamento misto nesta sexta-feira, mas caminhavam para fechar a semana com ganhos com a crescente expectativa de aumento na demanda na China, principal mercado consumidor de minério, em meio a sinais de melhora no consumo de aço.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,50%, a 844 iuanes (116,79 dólares) a tonelada, com um aumento semanal de 6,1%.

A produção média diária de metal quente subiu 0,3% em relação à semana passada, para 2,21 milhões de toneladas em 22 de março, segundo uma pesquisa com siderúrgicas chinesas, revertendo uma tendência de baixa de quatro semanas. Já a lucratividade subiu de 21,21% para 22,94%, de acordo com dados da consultoria Mysteel.