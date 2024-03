Moderação em tendência mais ampla de preços no Japão complica perspectiva do BC

Os mercados estão buscando pistas sobre quando o banco central elevará os juros novamente, após sua decisão na terça-feira de abandonar seu programa de estímulo monetário, realizando uma mudança histórica em relação ao foco de reflacionar o crescimento por meio de um afrouxamento agressivo.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui alimentos frescos, mas inclui itens de energia, aumentou 2,8% em fevereiro sobre o ano anterior, mostraram os dados do governo, correspondendo à mediana das previsões do mercado.

O número ficou acima da alta de 2,0% registrada em janeiro, devido, em grande parte, ao efeito de base do lançamento dos subsídios à energia no ano passado.

Mas a inflação medida por um índice que elimina o efeito dos combustíveis, observado de perto pelo Banco do Japão como um indicador de tendências de preços mais amplas, moderou-se para 3,2% em fevereiro, de 3,5% em janeiro, marcando o ritmo anual mais lento desde janeiro de 2023.

"Não há sinais da superação que o presidente do Banco do Japão (Kazuo) Ueda disse que seria necessária para que o banco apertasse ainda mais a política monetária", disse Marcel Thieliant, diretor da Capital Economics para a região Ásia-Pacífico.

"De fato, ainda esperamos que a inflação fique abaixo da meta do Banco do Japão até o final do ano."