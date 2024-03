Não há razão para nenhuma distribuidora de energia perder concessão, diz CEO da CPFL

Estrella reconheceu a validade do debate sobre regras mais firmes para atendimento dos consumidores, principalmente diante dos eventos climáticos extremos cada vez mais recorrentes, mas ressaltou que o arcabouço regulatório atual deve ser respeitado.

"Podemos discutir quais seriam as novas regras, quais são as novas demandas que a regulação pode trazer, e aí a gente joga o jogo novo. Mas o jogo, da forma que está posto hoje, não há nenhuma razão para algum player perder concessão", disse Estrella, defendendo a previsibilidade regulatória do setor elétrico.

A CPFL discute a renovação das concessões de três distribuidoras: CPFL Paulista e RGE Sul, com contratos vencendo em 2027, e CPFL Piratininga, em 2028. Na véspera, o CEO da companhia avaliou que o atraso na definição das diretrizes é negativo para os investidores, uma vez que traz "instabilidade desnecessária" para um setor que depende de perspectiva de longo prazo.