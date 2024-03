Governo corta projeção de ganho com medidas de arrecadação aprovadas em 2023, e Haddad cita cautela

A secretária afirmou que ao limitar a concessão de incentivos federais a subvenções estaduais sobre investimentos, não mais a custeio, a medida acaba por reduzir a lucratividade de empresas e diminui os pagamentos de tributos relacionados ao lucro das companhias. Ela também citou reavaliação em calendários de pagamentos.

No caso do JCP, Varga afirmou que a anulação do ganho nas projeções oficiais para este ano foi feita por conta de alterações feitas na medida pelo Congresso. Em dezembro, após a aprovação de ambas as medidas pelos parlamentares, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia reiterado que a estimativa de arrecadação de 35 bilhões de reais com as subvenções estava mantida.

Os dados mostram ainda que a equipe econômica também zerou a previsão de receita com a tributação de produtos importados de baixo valor no programa Remessa Conforme, ante projeção original de 2,9 bilhões de reais. Nesse caso, segundo Varga, a Receita Federal optou considerar apenas medidas que já estão definidas e em andamento.

Em conversa com jornalistas em São Paulo, Haddad citou a alteração do conteúdo de medidas durante a tramitação no Congresso e atribuiu os cortes nas projeções à necessidade de cautela.

"Quando você revê para baixo, você está sendo mais cauteloso, você está aproximando mais daquilo que você imagina que vai performar, é uma medida de responsabilidade fazer isso", disse.

Mesmo com a expectativa de arrecadação menor com essas medidas, o governo prevê uma alta de arrecadação total de 168,3 bilhões de reais neste ano em relação a 2023, valor muito próximo ao previsto originalmente no Orçamento.