Powell diz que pandemia teve efeitos duradouros na economia

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, abriu nesta sexta-feira um evento sobre como os norte-americanos estão vivenciando a economia dizendo que a pandemia teve efeitos "duradouros" e que, para fazer uma boa política econômica, o banco central dos Estados Unidos não pode confiar apenas em dados macroeconômicos, mas precisa ouvir diretamente as pessoas e as empresas.

Ele não fez nenhum comentário sobre as perspectivas para a taxa de juros, que o banco central manteve na faixa de 5,25% a 5,5% em sua reunião desta semana.

(Reportagem de Ann Saphir)