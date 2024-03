Preços do petróleo caem com negociações de cessar-fogo em Gaza

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quinta-feira que acredita que as negociações no Catar podem levar a um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza.

Blinken se reuniu com ministros árabes de Relações Exteriores e o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, no Cairo, enquanto negociadores no Catar se concentravam em um cessar-fogo de cerca de seis semanas.

Embora um possível cessar-fogo signifique que o petróleo possa circular mais livremente globalmente, uma contagem menor de plataformas de petróleo nos EUA e a possibilidade de redução da taxa de juros norte-americana deram suporte aos preços.

O conflito no leste europeu também impediu que os preços do petróleo caíssem mais. Nesta sexta-feira, a Rússia lançou o maior ataque com mísseis e drones à infraestrutura energética ucraniana desde o início da guerra, atingindo a maior barragem do país e causando cortes de energia em várias regiões, segundo informações de Kiev.

(Reportagem de Laila Kearney em Nova York, Natalie Grover e Florence Tan em Cingapura)