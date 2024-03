Sabesp segue mirando janela do 1º tri para oferta de privatização

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp segue mirando o período de maio a agosto para a oferta de ações que irá privatizar a companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, afirmou o presidente-executivo da empresa, André Salcedo, nesta sexta-feira.

A empresa pretende usar os dados do resultado do primeiro trimestre, previsto para ser publicado em 9 de maio, para basear os investidores interessados no follow-on em que o governo estadual vai reduzir sua participação de controle na empresa.

"Esse processo se inicia na metade de maio e vai até o início de agosto", disse o executivo, durante conferência com analistas, após a publicação na noite da véspera dos resultados de quarto trimestre de 2023 da empresa.