STOXX 600 marca nona semana consecutiva de alta

Perdas em ações de tecnologia, que são mais sensíveis aos juros, e no índice de bens pessoais e domésticos, que acompanharam a fraqueza dos mercados chineses, foram compensadas por ganhos em papéis dos setores de serviços públicos e de imóveis.

O índice Financial Times de Londres subiu para o maior nível em um ano.

As vendas no varejo britânico se mantiveram inesperadamente estáveis em fevereiro, apesar de o tempo chuvoso ter afetado as vendas nas lojas, aumentando os sinais de recuperação da leve recessão do ano passado.

Já as ações alemãs avançaram depois que uma pesquisa mostrou que a confiança empresarial do país melhorou em março mais do que o esperado. O índice do instituto Ifo ficou em 87,8, superando os 86,0 previstos por analistas em pesquisa da Reuters.

O Ibex-35 de Madri avançou depois que o Santander, o segundo maior banco da zona do euro em valor de mercado, disse estar encaminhado para pagar aos acionistas mais de 6 bilhões de euros (6,50 bilhões de dólares) em dividendos e recompras em 2024.

As ações do Santander ganharam cerca de 2%.