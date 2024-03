China atrai investidores estrangeiros em reuniões com presidente da Apple e executivos globais

XANGAI (Reuters) - O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, se reuniu com executivos de alto escalão de empresas globais, incluindo Apple e SK Hynix, antes de uma grande conferência empresarial, enquanto Pequim corteja investidores estrangeiros em meio a tensões geopolíticas e comerciais.

Nas reuniões com o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, o CEO da Hynix, Kwak Noh-Jung, e outros chefes globais na sexta e neste sábado, Wang disse que a China está comprometida em abrir sua economia e oferecer oportunidades de crescimento para multinacionais, de acordo com declarações do ministério.

As reuniões aconteceram antes do Fórum de Desenvolvimento da China, que será realizado em Pequim no domingo e na segunda-feira. É um evento anual de alto nível onde líderes empresariais estrangeiros podem interagir com autoridades de alto escalão do governo chinês.